Ospedale Sant’Andrea | il caos dei parcheggi blocca i soccorsi

La Cgil della Spezia ha segnalato un grave problema nell’area di sosta dell’ospedale Sant’Andrea, dove il disordine dei veicoli impedisce l’accesso ai mezzi di soccorso e ai Vigili del Fuoco. La situazione crea difficoltà nel gestire eventuali emergenze e aggrava le criticità legate alla viabilità nei pressi della struttura. La denuncia riguarda specificamente il blocco dei parcheggi, che compromette le operazioni di intervento rapido.

? Cosa sapere La Cgil della Spezia denuncia il blocco dei parcheggi presso l'ospedale Sant’Andrea.. Il disordine dei veicoli ostacola l'accesso ai mezzi di soccorso e ai Vigili del Fuoco.. Luca Comiti, segretario generale della Cgil della Spezia, denuncia oggi un livello di degrado e pericolo senza precedenti presso l’ospedale Sant’Andrea, dove il caos dei parcheggi sta trasformando la gestione delle emergenze in una sfida costante per la sicurezza pubblica. La realtà che si respira nei pressi della struttura sanitaria è lontana anni luce dai protocolli di sicurezza che dovrebbero garantire la tutela di chi arriva in ospedale in momenti di fragilità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ospedale Sant’Andrea: il caos dei parcheggi blocca i soccorsi Notizie correlate Caos parcheggi all’ospedale MaggioreAlcuni giorni fa mi sono recato nei due maggiori ospedali cittadini per accompagnare un familiare. Traffico e caos parcheggi in via Mattei, Confartigianato Imprese: «Così si blocca la logistica del porto»ANCONA - Via Mattei ostaggio del traffico in entrata e in uscita dallo scalo dorico. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ecco come sarà l’ospedale Sant’Andrea del futuro; Il piano generale del nuovo ospedale di Vercelli; Un ospedale pensato per le persone: ecco il nuovo Sant’Andrea di Vercelli; Parcheggi selvaggi all’ospedale Sant’Andrea: Intervenga l’azienda sanitaria locale. Un ospedale pensato per le persone: ecco il nuovo Sant’Andrea di VercelliUn ospedale nuovo, più efficiente, più vicino ai pazienti e progettato partendo dai loro bisogni. È stato presentato il 27 aprile il masterplan del futuro Ospedale Sant’Andrea di Vercelli, un progetto ... giornalelavoce.it Ospedale Sant’Andrea, la Asl incontra il Comune: Previsti investimenti per la strutturaIncontro tra Comune di Massa Marittima e Asl Toscana sud est sull'ospedale di Sant'Andrea di Massa Marittima, in provincia di Grosseto ... grossetonotizie.com Una persona è rimasta ferita ed è stata condotta all’ospedale Sant’Andrea della #Spezia dopo il ribaltamento della sua auto avvenuto in tarda mattinata a #Ceparana. L’incidente, che ha coinvolto una Fiat Panda, è avvenuto su Via Italia a Buonviaggio in pros - facebook.com facebook