Caos parcheggi all’ospedale Maggiore

Recentemente, sono stato nei due principali ospedali della città per accompagnare un familiare. Al Maggiore, la situazione dei parcheggi appare difficile: non ci sono spazi ufficiali, ma solo aree di sosta improvvisate. Spesso, i veicoli vengono rimossi, con un carro attrezzi che si sposta frequentemente tra le auto. La mancanza di un parcheggio adeguato crea disagio per i visitatori e i pazienti.

Alcuni giorni fa mi sono recato nei due maggiori ospedali cittadini per accompagnare un familiare. Al Maggiore la situazione è selvaggia, non esiste un vero parcheggio ma posti di fortuna dove c’è sempre il rischio di rimozione (un carro attrezzi è in continua perlustrazione). Al policlinico Sant’Orsola esiste un parcheggio su tre piani dove è possibile accedere con il telepass dove si trova sempre posto. A voi il commento. Santino Prosperi Risponde Beppe Boni Garantire la possibilità di accesso agli ospedali è un dovere di civiltà e di rispetto verso i tanti cittadini che devono recarsi a far visita ai pazienti e non vanno quindi ad una festa o al ristorante.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Notizie correlate

Caos parcheggi, l'opposizione: "Parcheggiare è una giungla"“Il centro cittadino è ormai una giungla di strisce blu, alle quali si sta aggiungendo l’ultima trovata del Settore Viabilità: la sosta con disco...

Parcheggi caos: dipendenti bloccati, auto danneggiateIl conflitto sui parcheggi all’ospedale di Circolo a Varese riaccende una polemica aperta da due anni.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Ex ospedale di Montebelluna, due milioni di euro per 177 nuovi parcheggi; Il Moscati di Avellino aumenta il costo del parcheggio all'ospedale e accantona il centro servizi; Scotte, traffico e parcheggi nel caos nelle ore di punta: interrogazione in Consiglio comunale; Auto su aiuole e aree pedonali: allarme sosta selvaggia all’ospedale della Spezia.

Caos parcheggi all’ospedale MaggioreEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it

Nocera Inferiore, parcheggi ospedale nel mirino: I disabili pagano, è inaccettabileNonostante l’esposizione del contrassegno H, ai disabili verrebbe comunque richiesto il pagamento, senza eccezioni. agro24.it

Confesercenti denuncia caos parcheggi, traffico e danni economici per negozi e studi della zona. Gli ambientalisti: “Misura limitata ma necessaria per sicurezza e vivibilità, va monitorata e migliorata” - facebook.com facebook

Bari, niente parcheggi e traffico in tilt: così viale della Costituente è nel caos x.com