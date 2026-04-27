Ospedale Cetraro | blitz per potenziare urologia e cardiologia

Da ameve.eu 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commissario De Salazar ha visitato l’ospedale di Cetraro per controllare lo stato dei reparti di urologia e cardiologia. La visita si è concentrata sulla verifica delle strutture e delle risorse disponibili in queste aree specifiche. Non sono state annunciate altre iniziative o interventi immediati durante l’ispezione. La presenza del commissario si inserisce in un piano di monitoraggio delle strutture sanitarie locali.

? Cosa sapere Il commissario De Salazar visita l'ospedale di Cetraro per monitorare i reparti sanitari.. Il potenziamento di urologia e cardiologia mira a ridurre la mobilità verso Cosenza.. Il commissario straordinario dell’Asp di Cosenza, Vitaliano De Salazar, ha effettuato domenica una visita a sorpresa all’ospedale di Cetraro per monitorare l’operatività del presidio sanitario sulla costa tirrenica. Insieme a lui, il sindaco Giuseppe Aieta e il vicesindaco Marco Occhiuzzi hanno percorso i corridoi della struttura, seguiti successivamente dalla consigliera comunale e provinciale Gabriella Luciani, per valutare da vicino le necessità dei reparti e del personale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Ospedale Cetraro: blitz per potenziare urologia e cardiologia

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