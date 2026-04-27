Ospedale Cetraro | blitz per potenziare urologia e cardiologia

Il commissario De Salazar ha visitato l’ospedale di Cetraro per controllare lo stato dei reparti di urologia e cardiologia. La visita si è concentrata sulla verifica delle strutture e delle risorse disponibili in queste aree specifiche. Non sono state annunciate altre iniziative o interventi immediati durante l’ispezione. La presenza del commissario si inserisce in un piano di monitoraggio delle strutture sanitarie locali.

? Cosa sapere Il commissario De Salazar visita l'ospedale di Cetraro per monitorare i reparti sanitari.. Il potenziamento di urologia e cardiologia mira a ridurre la mobilità verso Cosenza.. Il commissario straordinario dell’Asp di Cosenza, Vitaliano De Salazar, ha effettuato domenica una visita a sorpresa all’ospedale di Cetraro per monitorare l’operatività del presidio sanitario sulla costa tirrenica. Insieme a lui, il sindaco Giuseppe Aieta e il vicesindaco Marco Occhiuzzi hanno percorso i corridoi della struttura, seguiti successivamente dalla consigliera comunale e provinciale Gabriella Luciani, per valutare da vicino le necessità dei reparti e del personale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ospedale Cetraro: blitz per potenziare urologia e cardiologia Notizie correlate Fabrizio Corona ricoverato in ospedale, è in cardiologiaFabrizio Corona riappare sui social in una scena totalmente inaspettata: è disteso in ospedale, collegato ai macchinari per un monitoraggio cardiaco,... Nuovo ospedale: cardiologia attiva, volontari e totemIl trasferimento delle attività cardiologiche verso il nuovo complesso ospedaliero di Pordenone ha raggiunto una tappa decisiva con l’attivazione... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ospedale di Cetraro, blitz del commissario De Salazar tra i reparti: rafforzare urologia e cardiologia; Blitz del commissario dell’Asp di Cosenza De Salazar all’ospedale di Cetraro; De Salazar, blitz all’ospedale di Cetraro: reparti da potenziare subito; Cetraro, blitz del commissario Asp De Salazar in ospedale. Blitz del commissario dell’Asp di Cosenza De Salazar all’ospedale di CetraroTra i reparti più performanti il commissario individua senza esitazioni l’ostetricia, il blocco delle sale operatorie, la radiologia con macchinari nuovi e l’urologia. corrieredellacalabria.it Blitz di De Salazar all’interno dell’ospedale di Cetraro: «Reparti di eccellenza, ma va migliorato»Il sopralluogo ha riguardato alcuni dei reparti più importanti della struttura: medicina, ostetricia, sale operatorie, pediatria, radiologia, oltre a un’analisi più ampia sulle prospettive di urologia ... cosenzachannel.it BLITZ A SORPRESA ALL'OSPEDALE DI CETRARO! Visita inaspettata ma quanto mai significativa quella di oggi al nostro ospedale. Il commissario dell'ASP di Cosenza, Vitaliano De Salazar, ha voluto verificare di persona la situazione del presidio, incont - facebook.com facebook