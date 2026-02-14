Fabrizio Corona ricoverato in ospedale è in cardiologia

Fabrizio Corona si trova in ospedale a causa di problemi al cuore, e ora è ricoverato nel reparto di cardiologia. La notizia circola dopo aver visto una sua foto sui social, in cui appare disteso sul letto con i fili collegati ai monitor cardiaci. Corona si mostra molto stanco, un cambiamento rispetto alla sua solita presenza energica e impetuosa.

Fabrizio Corona riappare sui social in una scena totalmente inaspettata: è disteso in ospedale, collegato ai macchinari per un monitoraggio cardiaco, con un'espressione stanca che contrasta con la sua abituale immagine pubblica. Le foto, scelte e diffuse da lui stesso, mettono al centro la fragilità fisica e la dimensione della cura, mentre una frase ad effetto accompagna tutto: "Non mi state fermando, mi state ricreando", quasi a trasformare il ricovero in una narrazione di rinascita. Il ritorno pubblico arriva dopo giorni di assenza, rompendo il silenzio con un racconto visivo carico di tensione emotiva.