Nuovo ospedale | cardiologia attiva volontari e totem

È stata completata l’attivazione degli ambulatori di cardiologia nel nuovo ospedale di Pordenone, situati nel corpo F al primo piano. Nel frattempo, sono stati coinvolti volontari per facilitare le operazioni e sono stati installati i totem per migliorare l’accoglienza e i servizi ai pazienti. La fase di trasferimento delle attività cardiologiche si è così concretizzata in modo ufficiale.

Il trasferimento delle attività cardiologiche verso il nuovo complesso ospedaliero di Pordenone ha raggiunto una tappa decisiva con l'attivazione degli ambulatori situati nel corpo F al primo piano. Questa apertura segna un passo concreto nell'evoluzione della sanità locale, offrendo spazi moderni per l'assistenza ai pazienti. La gestione del flusso dei cittadini sarà affidata a un sistema misto che combina tecnologia e supporto umano. L'ASFO ha predisposto un percorso chiaro: gli utenti accedono dall'ingresso principale e vengono guidati da volontari delle associazioni Avo e Prendersi Cura verso i totem di accettazione amministrativa. Questi dispositivi permettono di ritirare il biglietto numerico necessario per la chiamata negli ambulatori, semplificando le procedure burocratiche.