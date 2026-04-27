Oschiri | Poste si sposta in un ufficio mobile per i lavori Polis
A partire da lunedì 27 aprile, l’ufficio postale di Oschiri sarà temporaneamente trasferito in un ufficio mobile. La modifica riguarda la sede di via Ariosto, dove resterà attivo uno sportello polifunzionale per circa 20 giorni. Durante questo periodo, i servizi postali continueranno a essere disponibili presso questa postazione temporanea, mentre i lavori di manutenzione o aggiornamento sono in corso.
? Cosa sapere Oschiri, ufficio postale in ufficio mobile da lunedì 27 aprile per lavori Polis.. Servizio garantito tramite sportello polifunzionale in via Ariosto per circa 20 giorni.. Da lunedì 27 aprile 2026, i residenti di Oschiri devono rivolgersi a un ufficio postale prefabbricato situato nei pressi di via Ariosto, poiché i lavori di ristrutturazione previsti dal progetto Polis hanno ufficialmente trasformato la sede storica in un cantiere. La decisione di Poste Italiane di avviare il rinnovo dell’ufficio postale locale mira a potenziare le funzioni della pubblica amministrazione all’interno del comune, modernizzando gli spazi per accogliere meglio la cittadinanza.🔗 Leggi su Ameve.eu
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