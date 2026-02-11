Poste Italiane riapre l' ufficio di Lapio dopo i lavori del progetto Polis

L’ufficio postale di Lapio ha riaperto al pubblico dopo alcuni mesi di lavori di ristrutturazione. Poste Italiane ha concluso il progetto

L’ufficio postale di Lapio ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis. Nell’ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

