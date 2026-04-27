Oschiri onora l’eroe Angius | tra dovere e prigionia in Russia

A Oschiri è stato inaugurato il Parco della Vita dedicato al Maresciallo della Guardia di Finanza Salvatore Angius. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle norme vigenti, con la partecipazione di rappresentanti locali e familiari. Salvatore Angius, ricordato per il suo ruolo e il suo impegno, ha vissuto un’esperienza di prigionia in Russia, che ha portato al riconoscimento pubblico della sua figura.

? Cosa sapere Oschiri intitola il Parco della Vita al Maresciallo della Guardia di Finanza Salvatore Angius.. Il riconoscimento onora il militare deceduto nel 1945 come internato in Russia.. Lunedì 27 aprile 2026, la comunità di Oschiri ha celebrato l’intitolazione degli ex giardinetti di Viale Italia come Parco della Vita, rendendo omaggio alla memoria del Maresciallo Capo della Guardia di Finanza Salvatore Angius. Il rito civile che ha coinvolto i cittadini nel cuore del centro abitano non è stata una semplice cerimonia istituzionale, ma un momento di profonda connessione tra il presente e una storia di integrità che ha radici profonde nel territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oschiri onora l’eroe Angius: tra dovere e prigionia in Russia Notizie correlate Teramo onora Bandini: l’eroe che salvò un paeseMercoledì prossimo si terrà a Teramo la commemorazione di Stefano Bandini, un giovane pilota teramano che perse la vita nel 2005 mentre operava con... Sardegna onora l’eroe Diana: un murales, fenice di speranza, risorgePabillonis rende omaggio ad Alessandro Diana con un murales che celebra la rinascita Pabillonis, un piccolo centro del Sardegna, ha inaugurato un...