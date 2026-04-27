Ortona strade agricole in pericolo | l’allarme per la via Nicastri

A Ortona, le strade agricole sono al centro di un allarme per lo stato di degrado. In particolare, la via Nicastri ha richiesto attenzione, con la consigliera che ha sollecitato un intervento urgente da parte del sindaco per eseguire lavori di manutenzione. La richiesta mira a risolvere le criticità di una strada che attraversa zone coltivate e che, secondo quanto riferito, si trova in condizioni precarie.

? Cosa sapere La consigliera Zannini chiede al sindaco Di Nardo manutenzione urgente per via Nicastri a Ortona.. Le piogge intense hanno reso i percorsi agricoli nella zona di Rogatti difficili da percorrere.. La consigliera del Partito Democratico Zannini ha chiesto al sindaco di Ortona, Di Nardo, un intervento immediato per la manutenzione delle strade comunali che servono le zone agricole, con un prioritario sulla via Nicastri nella zona di Rogatti. La richiesta nasce dalla necessità di garantire la sicurezza di chi lavora la terra, poiché i recenti fenomeni meteorologici con piogge abbondanti hanno reso molti tratti stradali estremamente difficili da percorrere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ortona, strade agricole in pericolo: l’allarme per la via Nicastri Notizie correlate Potenziamento delle strade rurali, interventi per aziende agricole e territorioUn passo concreto per valorizzare le aree rurali e le aziende agricole del territorio: San Potito Sannitico si prepara a dare il via ai lavori di... Allarme alla Tekne di Ortona, Menna scrive al ministro per la salvaguardia occupazionale delle maestranzeIl presidente della Provincia di Chieti interviene con una lettera indirizzata al ministro delle Imprese Adolfo Urso, al presidente della Regione...