Potenziamento delle strade rurali interventi per aziende agricole e territorio

A San Potito Sannitico sono in programma lavori di ammodernamento delle strade rurali, finanziati dalla Regione Campania con fondi del CSR 2023-2027. L’intervento prevede interventi specifici per migliorare le infrastrutture e sostenere le aziende agricole locali. L’obiettivo è potenziare le vie di accesso alle aree rurali e alle imprese agricole del territorio. I lavori sono pronti a partire e coinvolgono diverse strade rurali del Comune.

Un passo concreto per valorizzare le aree rurali e le aziende agricole del territorio: San Potito Sannitico si prepara a dare il via ai lavori di ammodernamento delle strade rurali finanziati dalla Regione Campania attraverso il CSR 2023-2027. La graduatoria regionale ha infatti riconosciuto. 🔗 Leggi su Casertanews.it Interventi straordinari su strade urbane e rurali, approvati due mutui per oltre un milione di euroIl Comune di Sciacca ha approvato la stipula due mutui con la Cassa depositi e prestiti per finanziare la manutenzione straordinaria delle strade... Olivicoltura, dalla Regione 50 milioni per investimenti e sviluppo delle aziende agricoleLa Regione Calabria ha pubblicato la graduatoria in autovalutazione delle domande di sostegno relative all’avviso "Investimenti produttivi agricoli... Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia. Temi più discussi: ALIFE / BAIA E LATINA / ALVIGNANO. Finanziamento reti viarie in aree rurali, tutti i Comuni ammessi... e quelli esclusi.; Manutenzione strade provinciali: lavori in corso a Battipaglia; Zone rurali e frazioni di Fossacesia: Servono risposte concrete. Nuove risorse per le strade rurali in Campania: approvata la graduatoria. Ecco i comuni salernitani beneficiariSessanta comuni campani ottengono fondi per interventi sulle strade. Per loro circa 500mila euro. Ecco l'elenco completo ... infocilento.it Finanziamenti per le strade rurali. In graduatoria San Rufo, Teggiano, Caggiano, Atena Lucana, Polla e Sant’ArsenioL’intervento prevede la realizzazione, l’adeguamento e l’ampliamento della viabilità pubblica a servizio di imprese agricole e comunità locali. La dotazione finanziaria disponibile ammonta a ... ondanews.it Manfredonia, prosegue il ripristino delle strade interessate dagli scavi per il potenziamento della rete elettrica https://www.manfredoniatv.it/2026/02/23/manfredonia-prosegue-il-ripristino-delle-strade-interessate-dagli-scavi-per-il-potenziamento-della-rete-elettr - facebook.com facebook