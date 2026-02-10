Allarme alla Tekne di Ortona Menna scrive al ministro per la salvaguardia occupazionale delle maestranze

A Ortona crescono i timori sulla sorte della Tekne S.p.A. Dopo le difficoltà che hanno messo in allarme i lavoratori, il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, ha scritto una lettera al ministro delle Imprese, Adolfo Urso, chiedendo interventi concreti per tutelare i posti di lavoro. La preoccupazione si fa sentire tra le maestranze e nelle istituzioni locali.

Il presidente della Provincia di Chieti interviene con una lettera indirizzata al ministro delle Imprese Adolfo Urso, al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e all’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca Aumentano i timori per la situazione dell'azienda Tekne S.p.A. di Ortona e il presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, interviene sulla vicenda con una lettera indirizzata al ministro delle Imprese Adolfo Urso, al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e all’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca per sottoporre loro la delicata situazione che interessa la realtà produttiva nella quale risultano attualmente occupati circa 200 lavoratori.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Tekne Ortona Un anno fa si scioperava per lo stipendio, oggi segnali positivi alla Tekne di Ortona, ma la Fiom Cgil ammonisce: "Servono tempi certi" A un anno dallo sciopero dei lavoratori della Tekne di Ortona, segnali positivi emergono, ma la Fiom Cgil sottolinea l’importanza di stabilire tempi certi per il confronto e il rispetto delle esigenze dei dipendenti. Cessione della Tekne di Ortona, l'assessore Magnacca: "Situazione quanto mai delicata" L’assessore Magnacca descrive la situazione alla Tekne di Ortona come molto delicata e più complicata di quanto sembri. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Tekne Ortona Argomenti discussi: Tekne, la Fiom Cgil lancia l’allarme: Azienda strategica ignorata, il governo convochi il tavolo; Tekne, la Fiom Cgil lancia l'allarme: 'Azienda strategica ignorata, il governo convochi il tavolo'; Cessione della Tekne di Ortona, l'assessore Magnacca: Situazione quanto mai delicata; L’AQUILA: ALLARME CINGHIALI, IL 29 INCONTRO PER IL PARCO. LAVORATORI La Fiom Cgil lancia l’allarme per la Tekne di Ortona L'articolo nel primo commento - facebook.com facebook Tekne, la Fiom Cgil lancia l’allarme: “Azienda strategica ignorata, il governo convochi il tavolo” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.