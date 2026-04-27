Il teatro Tosti di Ortona ospiterà giovedì 30 aprile lo spettacolo intitolato TA-Pù.. che recupera le poesie scritte nel 1933 dal sarto Modesto Della Porta. Questa rappresentazione riporta in scena i componimenti di un artigiano che, oltre a cucire abiti, si dedicava anche alla scrittura poetica. L’evento permette di conoscere un aspetto inedito della sua vita, attraverso le sue poesie restaurate e interpretate per il pubblico.

? Cosa sapere Il teatro Tosti di Ortona ospita giovedì 30 aprile lo spettacolo TA-Pù.. La messa in scena recupera le poesie del sarto Modesto Della Porta del 1933.. Giovedì 30 aprile alle ore 18.30 il teatro Tosti di Ortona ospiterà la messa in scena di TA-Pù- lu trumbone d’accumpagnamente, l’ultimo appuntamento della rassegna dedicata ai dialetti che vede coinvolte la Compagnia dell’Alba e l’associazione Gli Amici della Ribalta. Il progetto teatrale nasce dalla volontà di Giuseppe De Pasqua, alla guida degli Amici della Ribalta, di recuperare un tesoro letterario del passato: la raccolta di poesie pubblicata nel 1933 da Modesto Della Porta. Il sarto e poeta, originario di Guardiagrele, ha lasciato tracce profonde attraverso versi che sono diventati, con il passare dei decenni, un simbolo di identità per tutta la zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ortona, il sarto che cuciva poesie: torna il tesoro di Modesto Della Porta

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