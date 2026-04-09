Frosinone-Palermo le probabili formazioni | in porta è pronto Gomis Rui Modesto torna titolare

Domani sera alle 20.30 si disputa la partita tra Frosinone e Palermo allo stadio Stirpe. La formazione ospite prevede Gomis tra i pali, mentre Rui Modesto torna a disposizione e potrebbe essere titolare. La gara rappresenta un momento chiave della stagione per i rosanero, che cercano punti importanti in un incontro molto atteso.

Domani sera, alle ore 20.30, il Palermo si gioca una fetta importante di stagione: i rosanero in campo allo Stirpe contro il Frosinone in un match che vale tantissimo. In caso di successo, infatti, la squadra di Inzaghi si porterebbe a una sola lunghezza di distanza proprio dai ciociari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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