Orsolini si consola con il cucchiaio di legno Tra pali e traverse sono già 20 i gol virtuali

Nella giornata di ieri, un calciatore ha commentato su Instagram una settimana difficile, promettendo impegno nelle prossime quattro partite. Nel frattempo, un altro atleta si è consolato con il cucchiaio di legno, mentre tra pali e traverse sono stati segnati già 20 gol virtuali. Alcuni tifosi potrebbero già preparare le valigie per le vacanze anticipate, in attesa di sviluppi futuri.

Tutti col telo da spiaggia nella valigia pronti per le vacanze anticipate? Ieri Remo Freuler ha provato a rassicurare i tifosi con un post su Instagram: "Una settimana difficile, ma daremo tutto in campo nelle ultime quattro partite per regalarvi più gioie possibile". Chi vivrà vedrà. Di certo chi non si può permettere di tirare i remi in barca è Riccardo Orsolini. Se ci si domanda chi a Casteldebole abbia ancora qualcosa da chiedere a questo finale di stagione tutte le piste portano al numero 7 rossoblù, imbrigliato pure lui in un’annata sbilenca che però avrebbe avuto tutto un altro sapore col conforto della dea bendata. Forse anche la...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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No, mi sembra che lei non capisca: se l’arbitro è “bravo”, la rimessa laterale battuta 15mt più avanti che porta al gol di Orsolini la fa ripetere, l’Inter non perde e chissà…. Detto questo, se ci saranno le prove di accordi tra Rocchi e i dirigenti per ottenere un arbitr x.com