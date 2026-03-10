Selvaggia Lucarelli e la tv militarizzata dalla destra | Sono ovunque pure a Domenica In E lei si consola con Sal da Vinci al matrimonio

Selvaggia Lucarelli commenta la presenza della destra nei programmi televisivi italiani, affermando che questa si manifesta in modo capillare, anche a Domenica In. La giornalista sottolinea come questa influenza si estenda a diversi ambiti dello spettacolo e dell’informazione. Nel frattempo, si è lasciata andare a un momento di svago, partecipando al matrimonio di Sal da Vinci.

La destra di governo «militarizza tutti gli spazi di informazione e di intrattenimento» per tentare di creare un’egemonia culturale nel Paese. È il j’accuse di Selvaggia Lucarelli contro il governo Meloni e i dirigenti tv ad esso leali in un’intervista concessa oggi a Repubblica. L’occasione è offerta dal prossimo debutto di Lucarelli come opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 dal 17 marzo. Nessun imbarazzo per lei, specie dopo anni di battaglie contro Le Iene, nello sbarcare su Mediaset, chiede e incalza Francesco Bei? No, spiega la giornalistainfluencer, proprio perché a Cologno Monzese sanno benissimo di quello scontro ormai decennale: «Riesco a boicottare persino i programmi di cui faccio parte, figuriamoci se mi può mettere a disagio il fatto di essere critica su un programma della stessa rete. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Sal Da Vinci invitato speciale al matrimonio di Selvaggia Lucarelli: il cantante ha accettato in diretta TVC’è una promessa che adesso fa il giro del web, e porta la firma di uno degli artisti più amati del momento.

Selvaggia Lucarelli: "Spero che Sal Da Vinci non si tiri indietro e canti al mio matrimonio. Lui è un pezzo di Napoli che esiste"La giornalista e scrittrice Selvaggia Lucarelli, quest'anno tra le new entry in studio del Grande Fratello, ha parlato di Sal Da Vinci mattatore del...

Selvaggia Lucarelli commenta la reazione di Martina Colombari a Ballando con le Stelle

Aggiornamenti e notizie su Selvaggia Lucarelli

Temi più discussi: Perché mi vedrete al Grande Fratello Vip - Vale Tutto; Selvaggia Lucarelli svela tutti i motivi per cui ha accettato il Gf Vip (uno è Ilary Blasi): Non capisco l'agitazione; Scherzi a parte: Lo scherzo a Selvaggia Lucarelli Video; Selvaggia Lucarelli e le polemiche su Scherzi a parte: spuntano i messaggi prima dello scherzo.

''Ora siamo pari'': Selvaggia Lucarelli in lacrime nello scherzo tv fatto con la complicità del futuro marito LorenzoLorenzo Biagiarelli si è vendicato della futura sposa Selvaggia Lucarelli con l’aiuto di Scherzi a Parte. Ieri sera, lunedì 9 marzo, è andato infatti in onda su Canale5 lo scherzo fatto dal format ... gossip.it

Chi è Lorenzo Biagiarelli, il compagno di Selvaggia Lucarelli/ Da 11 anni insieme: Simpatico e leggeroChi è Lorenzo Biagiarelli, il compagno di Selvaggia Lucarelli: chef di professione, i due stanno insieme ormai da quasi 11 anni ... ilsussidiario.net

Dopo il grande successo della prima puntata, lunedì 9 marzo, in prima serata su Canale 5, torna “Scherzi a Parte”, lo show condotto da Max Giusti. Al centro della seconda puntata ci saranno Ermal Meta, Matteo Bassetti, Selvaggia Lucarelli, Claudio Amendo - facebook.com facebook