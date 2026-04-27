Riccardo Orsolini ha colpito otto volte i pali durante la stagione con il Bologna, contribuendo a un totale di dodici gol segnati. Questo dato influirà sulla trattativa per il rinnovo del contratto, considerando anche la sua performance complessiva e le occasioni fallite. La sua abilità nel creare opportunità si scontra con la sfortuna di non riuscire a concretizzarle tutte.

? Cosa sapere Riccardo Orsolini registra otto colpi ai pali durante la stagione con il Bologna.. Il dato statistico incide sul bilancio di dodici reti e sul rinnovo contrattuale.. Otto pali e traverse hanno deviato i tiri di Riccardo Orsolini durante la stagione, portando il numero 7 del Bologna a un totale di dodici reti segnate e alimentando un dibattito sulla sua sfortunata prestazione contro la Roma. Mentre Remo Freuler ha cercato di infondere ottimismo tra i tifosi attraverso un messaggio sui social, promettendo impegno massimo nelle ultime quattro sfide per correggere una settimana difficile, l’attenzione resta concentrata sul destino del giocatore di Casteldebole.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Orsolini e la maledizione dei pali: sono 20 i gol mancati

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