la serie a dei gol mancati

Le difficoltà palesate dall’Inter, con due pareggi nelle ultime due giornate e un tot di rivendicazioni arbitrali, riflettono quelle dell’intera Serie A. La squadra che esprime il capocannoniere con “sole” 14 reti stenta oltremodo in sua assenza: eppure Lautaro Martínez non è stato ancora ripreso, dopo un mese, da nessuno che lo insegue nella classifica dei marcatori. Peraltro figure un po’ di secondo piano, rispetto alle abitudini del campionato: Keinan Davis, Tasos Douvikas, buoni mestieranti che nessuno si aspetterebbe di vedere in alto, tra exploit personali - l’udinese - e appartenenza a squadre che creano molto e fanno segnare chiunque, ovvero il Como. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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