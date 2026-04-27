Orsini | imprese pronte a investire ma servono subito misure concrete e meno vincoli per sostenere competitività e crescita

Il presidente di Confindustria ha dichiarato che le imprese sono pronte a investire, ma richiedono interventi immediati e meno restrizioni per migliorare competitività e crescita. Ha evidenziato la necessità di misure concrete nel settore energetico, del lavoro e fiscale. Senza decisioni tempestive, le imprese rischiano di incontrare difficoltà nel mantenere il passo con il mercato. La richiesta si concentra su interventi pratici e immediati.

Emanuele Orsini entra nel dibattito con una richiesta diretta: creare condizioni che permettano alle imprese di investire subito, senza ostacoli che rallentano ogni scelta. Il punto riguarda la competitività, che oggi si gioca su variabili concrete come il costo dell’energia, l’accesso al credito e la stabilità delle regole. Il tema del Patto di stabilità torna al centro, perché incide direttamente sulla capacità dei governi di sostenere l’economia reale. Le imprese chiedono margini più ampi per interventi mirati, soprattutto in una fase in cui la pressione sui costi rischia di bloccare nuovi progetti. Senza spazio fiscale adeguato, ogni misura diventa più difficile da attuare.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Orsini: imprese pronte a investire, ma servono subito misure concrete e meno vincoli per sostenere competitività e crescita Notizie correlate Dl coesione: ecco misure per sostenere occupazione e competitivitàAbodi: “Conte ct della Nazionale? Spetta a Figc e Napoli valutare possibilità” Abodi: “Conte ct della Nazionale? Spetta a Figc e Napoli valutare... Leggi anche: Monopattini, la richiesta di FI: "Ora servono misure concrete" Altri aggiornamenti Temi più discussi: Orsini: Forse dobbiamo cambiare chi ci sta governando in Europa; Orsini chiede di riconsiderare lo stop al gas russo per salvare le imprese italiane; Confindustria Ceramica, Ciarrocchi: Il grido d’allarme lanciato da Orsini è aderente alla realtà; Recessione, l’Italia non può permettersi il lusso dello sfascio. Orsini (Confindustria): Ue miope rischia recessione. Bisogna cambiare chi la governaSperiamo si arrivi presto a una negoziazione nel Golfo perché se continuiamo ovviamente con il conflitto e con questa instabilità sicuramente entreremo in ... lapresse.it Fumarola, 'Cisl pronta a un patto sociale. Orsini firma?'La Cisl è pronta a un patto sociale, dice la segretaria generale Daniela Fumarola, che sul palco dell'assemblea di Noi Moderati dialoga con il presidente di Confindustria e lo incalza: Emanuele ... ansa.it Bus scoperto in piazza Orsini a Benevento per la festa della promozione della squadra in serie B. #ilmattino #benevento #serieb - facebook.com facebook