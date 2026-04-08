Dl coesione | ecco misure per sostenere occupazione e competitività

Il governo ha approvato un decreto legge che introduce misure specifiche per sostenere l’occupazione e rafforzare il mercato del lavoro. Le nuove disposizioni mirano a migliorare la competitività del Paese e a favorire la coesione, con un'attenzione particolare alle regioni del Sud. Le misure sono state definite con l’obiettivo di incentivare l’occupazione e sostenere le aree più in difficoltà.

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