La Fenice ha licenziato Beatrice Venezi

La Fenice ha comunicato il licenziamento di Beatrice Venezi, a seguito di alcune sue dichiarazioni recenti. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e confronti riguardo alla sua nomina come direttrice musicale. La compagnia teatrale ha spiegato che il provvedimento è stato adottato in seguito a valutazioni interne. La notizia ha suscitato reazioni nel mondo culturale e tra gli addetti ai lavori.

Per alcune sue dichiarazioni recenti e dopo mesi di polemica sulla nomina a direttrice musicale del prestigioso teatro di Venezia La Fondazione che gestisce il Teatro La Fenice di Venezia, uno dei più rinomati e famosi al mondo, ha deciso di annullare tutte le collaborazioni future con Beatrice Venezi, che lo scorso settembre era stata nominata direttrice musicale del teatro tra molte polemiche. Dell’interruzione della collaborazione ha dato notizia in una nota il sovrintendente Nicola Colabianchi, specificando che la decisione è legata anche ad alcune dichiarazioni recenti di Venezi, che ha definito «gravi, offensive e lesive del valore artistico e professionale», e «incompatibili con i princìpi» della fondazione e della sua orchestra.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - La Fenice ha licenziato Beatrice Venezi Venezia, orchestrali della Fenice protestano contro la nomina di Beatrice Venezi. LaPresse Notizie correlate Perché il Teatro La Fenice ha licenziato Beatrice Venezi: la rottura dopo l’intervista a La NacìonVenezia, 26 aprile 2026 – Terremoto (annunciato) per il Teatro La Fenice di Venezia. Leggi anche: Ha vinto l’odio della sinistra: “La Fenice” rinuncia a Beatrice Venezi dopo l’ultima polemica Aggiornamenti e dibattiti La Fenice ha licenziato Venezi: Offensive le sue dichiarazioni, annullate tutte le collaborazioniLa Fondazione: Reiterate e gravi, incompatibili con i nostri principi. La solidarietà al teatro del Ministro Giuli ... dire.it Il Teatro La Fenice licenzia Beatrice Venezi: Annullata ogni collaborazione dopo l’accusa di nepotismo all’orchestraLa Fondazione Teatro La Fenice, attraverso il sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il ... ilfattoquotidiano.it