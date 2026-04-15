Un uomo di 26 anni, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, è stato arrestato nel primo pomeriggio di martedì. L’arresto è avvenuto in seguito a un episodio in Darsena, quando il dispositivo ha segnalato la presenza dell’uomo nelle vicinanze della vittima. La giovane, che in passato aveva ricevuto fiori dall’uomo, era stata oggetto di stalking.

Ravenna, 15 aprile 2026 – Un senegalese di 26 anni, sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento con l'applicazione di braccialetto elettronico per il reato di stalking, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel primo pomeriggio di martedì. L'allarme in zona Darsena e i fiori per la vittima. L'arresto è avvenuto in Zona Darsena a Ravenna, quando il braccialetto elettronico ha segnalato che l'uomo si trovava nelle vicinanze della donna, una 26enne italiana, pure dotata di braccialetto e che non poteva avvicinare. La donna era andata in quel luogo per un gesto di omaggio: stava infatti deponendo dei fiori e un bigliettino nel tratto di strada dove, durante la notte precedente, era stato commesso l'omicidio di un altro cittadino senegalese, Moussa Cisse.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio in Darsena, il braccialetto suona: arrestato stalker di una giovane che portava fiori alla vittima

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