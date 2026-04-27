Orientamento post diploma Laboratori all’Its Eat Academy

Quattro giorni di incontri presso l’Its Eat Academy dedicati all’orientamento post diploma, rivolti agli studenti delle quinte classi di vari istituti scolastici della zona. Durante l’attività, gli studenti hanno partecipato a laboratori pratici e presentazioni, con l’obiettivo di approfondire le opportunità di formazione e lavoro nel settore alimentare. L’iniziativa ha coinvolto studenti provenienti da diverse scuole locali, tra cui istituti tecnici e licei.

Quattro giorni all’ Its Eat Academy dedicati all’orientamento post diploma per gli studenti delle quinte classi degli istituti ’Pietro Aldi’, ’Fossombroni’, liceo ’Rosmini’ e dell’istituto ’Enrico Mattei’ di Rosignano. Da oggi a giovedì 300 studenti saranno impegnati su più turni a partecipare a quattro laboratori. "Grazie alla collaborazione con il Polo Universitario Grossetano e con Its Vita abbiamo la possibilità di accogliere gli istituti di istruzione superiore nella nostra nuova sede a Grosseto – spiega la direttrice della Fondazione Its Eat Academy, Paola Parmeggiani –. Daremo l’opportunità a un gran numero di studenti di farsi un’idea più precisa sulle opportunità che danno loro i nostri percorsi formativi in una prospettiva occupazionale di qualità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Orientamento post diploma. Laboratori all’Its Eat Academy Notizie correlate Leggi anche: Orientamento scolastico e professionale post diploma, venerdì 17 aprile incontro al Moletto di Antignano Asti: l’ITIS Artom guida i giovani al futuro tra università, lavoro e ITS. Orientamento post-diploma sabato 21 febbraio.Asti si prepara ad affrontare una sfida cruciale per il suo futuro: l'orientamento post-diploma. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Orientamento post diploma. Laboratori all’Its Eat Academy; Quattro giorni dedicati alle scuole superiori per conoscere l’offerta formativa post diploma dell’Its Eat. Orientamento post diploma. Laboratori all’Its Eat AcademyQuattro giorni all’ Its Eat Academy dedicati all’orientamento post diploma per gli studenti delle quinte classi degli istituti ’Pietro Aldi’, ’Fossombroni’, liceo ’Rosmini’ e dell’istituto ’Enrico ... lanazione.it Formazione post diploma con Its Eat Academy. Le opportunità nel settore agroalimentareLe opportunità nel settore agroalimentare Pomeriggio dedicato all’orientamento post diploma domani dalle 17 nella sala Pegaso della Provincia, in piazza Dante. Ad organizzarlo sono l’Its-Eat Academy, ... lanazione.it Ieri il cuore dell'ITS Academy Albatros ha battuto forte a Barcellona Pozzo di Gotto. È stata una giornata che va oltre la semplice didattica, rappresentando l’essenza stessa del nostro modello formativo: concretezza, comunità e visione del futuro. La presenza d - facebook.com facebook