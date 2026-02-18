Asti | l’ITIS Artom guida i giovani al futuro tra università lavoro e ITS Orientamento post-diploma sabato 21 febbraio

Sabato 21 febbraio, l’ITIS Artom di Asti organizza un evento per aiutare gli studenti a scegliere tra università, lavoro e ITS. L’obiettivo è dare ai giovani informazioni chiare e concrete per decidere il loro percorso dopo il diploma. Durante la giornata, saranno presenti rappresentanti di diverse istituzioni e aziende locali, pronti a rispondere alle domande dei ragazzi. In questo modo, gli studenti avranno l’opportunità di scoprire le possibilità che li aspettano e di pianificare il loro futuro con maggiore sicurezza.

Asti si prepara al futuro: una giornata per orientare i giovani dopo il diploma. Asti si prepara ad affrontare una sfida cruciale per il suo futuro: l’orientamento post-diploma. Sabato 21 febbraio 2026, l’ITIS Artom ospiterà un evento dedicato agli studenti delle classi quinte e alle loro famiglie, un’occasione per fare luce sulle opportunità formative e professionali del territorio. L’iniziativa mira a supportare i ragazzi in una delle scelte più importanti della loro vita, offrendo un confronto diretto con università, aziende, ITS e rappresentanti delle Forze Armate. Un passaggio delicato: l’importanza di scegliere con consapevolezza.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Post diploma, Giulio Cesare e Volta-Fellini al top per l'università. Per chi cerca lavoro brilla il Valturio Leggi anche: "Giovani, università e AI": il futuro del lavoro in discussione al Carnaro Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: All’Istituto Artom una settimana di riflessione e confronto sul tema del lavoro; Alex Manna si fermò in terza superiore. Il preside: Non doveva lasciare la scuola. Una giornata di orientamento post diploma all’Itis Artom di AstiL’ITIS Artom promuove un momento di incontro dedicato agli studenti delle classi quinte e alle loro famiglie, pensato per accompagnarli in una delle ... atnews.it All’Istituto Artom una settimana di riflessione e confronto sul tema del lavoroL’ITIS Artom propone una settimana di riflessione e confronto dedicata al tema del lavoro nelle sue molteplici sfaccettature, intrecciando impresa, ... atnews.it Per il terzo appuntamento della Stagione “Vite in Scena” a Costigliole d’Asti “L’Ispettore” di Gogol facebook