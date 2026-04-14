Orientamento scolastico e professionale post diploma venerdì 17 aprile incontro al Moletto di Antignano
Il 17 aprile alle 17.30 si svolgerà al Moletto di Antignano un incontro dedicato all’orientamento scolastico e professionale dopo il diploma. L’evento è rivolto principalmente agli studenti delle classi quinte e alle loro famiglie, offrendo uno spazio di informazione e confronto diretto. La riunione si terrà in un luogo pubblico e sarà un’opportunità per discutere di opzioni future legate all’istruzione e al lavoro.
Venerdì 17 aprile alle 17.30, al Moletto di Antignano, si terrà un incontro dedicato all’orientamento scolastico e professionale post diploma, che si propone come un momento di informazione e confronto diretto rivolto in particolare agli studenti delle classi quinte, ma aperto anche alle famiglie.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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