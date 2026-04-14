Orientamento scolastico e professionale post diploma venerdì 17 aprile incontro al Moletto di Antignano

Il 17 aprile alle 17.30 si svolgerà al Moletto di Antignano un incontro dedicato all’orientamento scolastico e professionale dopo il diploma. L’evento è rivolto principalmente agli studenti delle classi quinte e alle loro famiglie, offrendo uno spazio di informazione e confronto diretto. La riunione si terrà in un luogo pubblico e sarà un’opportunità per discutere di opzioni future legate all’istruzione e al lavoro.