La Commissione parlamentare per le Questioni regionali ad Avellino | focus su spopolamento e sviluppo socio-economico

Questo pomeriggio ad Avellino si è tenuta una riunione della Commissione parlamentare per le Questioni regionali. L'incontro si è svolto presso la Prefettura ed è stato dedicato a un confronto con le istituzioni locali, gli enti e i rappresentanti delle comunità montane. L'obiettivo principale era raccogliere informazioni e punti di vista sui temi dello spopolamento e dello sviluppo socio-economico della zona.

Ha fatto tappa questo pomeriggio ad Avellino la Commissione parlamentare per le Questioni regionali. Un momento di ascolto e confronto con le istituzioni territoriali, gli enti locali e i soggetti rappresentativi delle comunità montane che si è svolto in Prefettura con l’obiettivo di raccogliere.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate La Commissione parlamentare per le Questioni regionali in missione in Campania, focus su aree interne e spopolamentoGiovedì 23 aprile la Commissione parlamentare per le Questioni regionali sarà in missione in Campania per un confronto diretto con le istituzioni... La Commissione parlamentare per le Questioni regionali in missione ad AvellinoGiovedì 23 aprile la Commissione parlamentare per le Questioni regionali sarà in missione in Campania, con due tappe istituzionali a Benevento e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Commissione parlamentare per la semplificazione (16.04.2026); Mattarella: Inaccettabile che la commissione di Vigilanza non possa esercitare i suoi compiti; Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità (22.04.2026); La Commissione parlamentare sul femminicidio ha approvato la relazione sulla violenza economica. Questioni regionali, la commissione parlamentare in città: focus su mobilità, spopolamento e rilancio delle aree interneUna giornata di ascolto e analisi per mappare le criticità del territorio e trasformarle in proposte legislative. La Commissione parlamentare per le Questioni regionali è approdata oggi in Campania pe ... ntr24.tv La commissione parlamentare in visita alla centrale di Bargi, sopralluogo e audizioniIl procuratore capo ha parlato di una proroga delle indagini, per fare luce sulla strage sul lavoro che ha causato 7 vittime ... rainews.it In Prefettura confronto della Commissione parlamentare guidata da Francesco Silvestro con Clemente Mastella e l’assessore Maria Carmela Serluca su aree interne, tra riflessioni e poche novità operative. - facebook.com facebook Mary Holland, presidente di Children's Health Defense — l'associazione fondata da Robert Kennedy Jr. — e il responsabile scientifico Brian Hooker sono stati appena auditi dalla Commissione parlamentare italiana d'inchiesta sul Covid-19. A margine dell'au x.com