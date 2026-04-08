I sei atleti italiani hanno consegnato il tricolore al Presidente della Repubblica, esprimendo la loro emozione per l’esperienza vissuta. Durante l’incontro, hanno ricordato il pranzo al villaggio olimpico, sottolineando l’importanza di quel momento. I rappresentanti dello sport italiano hanno condiviso con il Capo dello Stato alcuni ricordi legati alle Olimpiadi, senza aggiungere commenti o interpretazioni.

L’emozione è stata come sempre evidente, sui volti di tutti gli atleti nello splendore del Palazzo del Quirinale. I sei alfieri azzurri dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina hanno oggi riconsegnato la bandiera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di restituzione del Tricolore. Il Capo dello Stato lo ha ricevuto dalle mani dei portabandiera olimpici Arianna Fontana, Federica Brignone, Amos Mosaner e Federico Pellegrino, e da quelli paralimpici Chiara Mazzel e René De Silvestro. “Lo sport può essere un testimone di civiltà che non si arrende alle prepotenze. Olimpiadi e paralimpiadi ne sono l'espressione più alta - le parole di Mattarella -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I sei alfieri azzurri hanno restituito il tricolore a Mattarella: "Si è avverato il nostro sogno"

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