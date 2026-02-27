Lidl rinnova il contratto | 650 euro in più all' anno per i dipendenti e non solo
Lidl ha deciso di rinnovare i contratti dei dipendenti del negozio di Lecco, aumentando le retribuzioni di 650 euro all’anno. La scelta riguarda esclusivamente il punto vendita locale, che rappresenta l’unica presenza della catena tedesca nella provincia. La decisione viene comunicata senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle modalità del rinnovo.
Buone notizie per chi lavora nel punto vendita Lidl di Lecco, in via Belfiore 67, unico negozio della catena tedesca presente sul territorio provinciale. Il 20 febbraio è stata raggiunta l'intesa sul nuovo contratto integrativo aziendale di Lidl Italia, siglato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e.
