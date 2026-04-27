Opporsi alla loro presenza è gravissimo Combatterono in tanti non solo i comunisti

Il 25 aprile si è verificato un episodio violento durante le celebrazioni, quando sono avvenute aggressioni che hanno coinvolto diverse persone. Roberto Volpetti, presidente dell’Associazione partigiani Osoppo, ha commentato l’evento affermando che opporsi alla loro presenza è considerato gravissimo e ha precisato che la lotta non fu condotta solo dai comunisti, ma da molti altri. Le autorità stanno ora indagando sul fatto.

Roberto Volpetti, presidente dell'Associazione partigiani Osoppo, il 25 aprile è stato funestato dalle aggressioni. Come commenta? «Provo grande tristezza, questi non sanno quello che fanno. Iddio ci aiuti a non lasciarci scoraggiare da tanta violenza e prevaricazione». Qual è il senso della ricorrenza? «Non è la festa solo dei partigiani ma di tutti coloro che hanno partecipato alla Liberazione. Si celebra quanti hanno partecipato. È la festa di tutti». Ricordiamoli. «Elenco pignolo: primi gli Alleati, in termini di sforzo e di morti. Ricordo due presenze, minori in termini quantitativi ma molto significative. La Brigata ebraica appunto, soldati ebrei con stella di David e divisa inglese, e la Brigata Maiella».🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Opporsi alla loro presenza è gravissimo. Combatterono in tanti, non solo i comunisti" La lotta del popolo palestinese, la rivoluzione araba e il movimento operaio internazionale Notizie correlate Gravissimo incidente mortale, tanti mezzi coinvolti: bloccata la provincialeUn nuovo, drammatico incidente stradale sconvolge il Lazio e riaccende i riflettori sulla sicurezza delle arterie più trafficate del territorio. Aggressione choc in strada. Tenta di opporsi alla rapina. Accoltellato a torace e addomeViolenta aggressione nel quartiere di Novoli, dove un 56enne italiano è stato accoltellato al culmine di una tentata rapina. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Violenze in Cisgiordania: la presenza protettrice di Bnei Avraham; Un mondo a colori, modificato il progetto; A San Stino di Livenza: il 25 aprile tre pietre di inciampo; Meghnagi, ieri a Milano l'Anpi ha organizzato tutto. Essere solidali con la Palestina significa opporsi alla criminalizzazione della sua Resistenza all’occupazione sionista ovunque si trovi, che sia in Palestina o al di fuori dai suoi confini. Per questo vi invitiamo alla proiezione di “Colpevoli di Palestina”, un docum - facebook.com facebook Mattarella: «Il senso della Resistenza Opporsi alla violenza dell’uomo sull’uomo» x.com