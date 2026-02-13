Un grave incidente mortale si è verificato questa mattina sulla provinciale 45, vicino a Velletri, coinvolgendo almeno quattro veicoli e causando la morte di una donna di 52 anni. La collisione, avvenuta in seguito a un tamponamento a catena causato da un'auto che ha improvvisamente sbandato, ha provocato il blocco totale della strada e lunghe code di veicoli in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un nuovo, drammatico incidente stradale sconvolge il Lazio e riaccende i riflettori sulla sicurezza delle arterie più trafficate del territorio. Questa volta lo scenario è quello della strada provinciale Teverina, alle porte di Viterbo, dove nel giro di pochi istanti una normale giornata si è trasformata in tragedia. Il bilancio è pesantissimo: una vittima e diversi feriti, alcuni dei quali trasportati d’urgenza in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, lo schianto ha coinvolto tre vetture. Le cause dell’impatto non sono state ancora chiarite e saranno gli accertamenti della polizia locale di Viterbo a stabilire con precisione cosa sia accaduto lungo quel tratto di strada. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Gravissimo incidente mortale, tanti mezzi coinvolti: bloccata la provinciale

Un gravissimo incidente mortale ha coinvolto diversi mezzi questa mattina sulla A1, all’altezza di Fiano Romano, provocando la morte di un uomo di 45 anni e bloccando completamente il traffico in entrambe le direzioni.

Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo un’autostrada nel Sud Italia.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Incidente alle porte di Milano, schianto frontale tra un'auto e uno scooter: gravissimo un 20enne; Emergenza senza sosta sulle nostre strade: gravissimo un pedone travolto a Fonte, all’alba frontale sulla Postioma; Incidente mortale a Palermo, ciclista investito da motrice di un mezzo pesante; Incidente mortale a Landriano: scontro frontale tra camion e auto. La vittima è una donna di 58 anni.

Incidente mortale ad Agropoli, auto precipita nel vuotoIncidente mortale in via Giambattista Vico ad Agropoli. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere ... infocilento.it

Terribile incidente stradale, morto un bimbo di 5 anni. Tre feriti, gravissimo il papàSchianto frontale ad alta velocità a San Possidonio, nel Modenese. Le auto hanno terminato la corsa molto distanti dal luogo dell’impatto. La sindaca: Siamo profondamente scossi. Cordoglio e massima ... ilrestodelcarlino.it

Gravissimo incidente alle Olimpiadi: il bob diventa un siluro e l’atleta si schianta - facebook.com facebook