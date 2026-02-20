Violenza sessuale su minore i carabinieri arrestano operatore socio-sanitario
Un operatore socio-sanitario è stato arrestato dai Carabinieri di Monte di Procida per aver commesso violenza sessuale su un minore. La misura cautelare, richiesta dalla Procura di Napoli, deriva da un’indagine avviata dopo la denuncia di una famiglia. I militari hanno raccolto prove e testimonianze che hanno portato all’arresto. L’uomo, ora in carcere, avrebbe approfittato della fiducia dei suoi assistiti. L’indagine prosegue per chiarire l’intera dinamica dei fatti. L’arresto è stato eseguito questa mattina nel rispetto delle procedure di legge.
Su delega della Procura della Repubblica di Napoli - IV Sezione indagini - militari appartenenti alla stazione dei Carabinieri di Monte di Procida hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli nei confronti di un.
