Violenza sessuale su minore i carabinieri arrestano operatore socio-sanitario

Un operatore socio-sanitario è stato arrestato dai Carabinieri di Monte di Procida per aver commesso violenza sessuale su un minore. La misura cautelare, richiesta dalla Procura di Napoli, deriva da un’indagine avviata dopo la denuncia di una famiglia. I militari hanno raccolto prove e testimonianze che hanno portato all’arresto. L’uomo, ora in carcere, avrebbe approfittato della fiducia dei suoi assistiti. L’indagine prosegue per chiarire l’intera dinamica dei fatti. L’arresto è stato eseguito questa mattina nel rispetto delle procedure di legge.