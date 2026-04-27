Dal 18 giugno, tra Gorizia e Nova Gorica, si svolge il Piccolo Opera Festival, un evento che coinvolge diverse location, tra cui vigneti e carceri. Il progetto Libertà Svoboda Freedom prevede rappresentazioni di opera in spazi come le strutture detentive e luoghi della memoria. La manifestazione mira a portare l'arte nelle zone meno convenzionali, creando un collegamento tra musica e storie di libertà.

? Cosa sapere Il Piccolo Opera Festival si svolge tra Gorizia e Nova Gorica dal 18 giugno.. Il progetto Libertà Svoboda Freedom porta l'opera in carceri e luoghi della memoria.. Dal 18 giugno al 5 luglio 2026, il confine tra Gorizia e Nova Gorica si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con il diciannovesimo Piccolo Opera Festival, che punta tutto sul tema della libertà attraverso cinque opere originali e nove recite programmate tra vigneti, giardini e palazzi storici. Il progetto, intitolato Libertà – Svoboda – Freedom, non si limiterà ai teatri classici ma cercherà il contatto con i luoghi della memoria del territorio transfrontaliero e del Collio, con aperture fino a Trieste.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Opera tra vigneti e prigioni: il festival della libertà a Gorizia

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