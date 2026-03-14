Il difficile dialogo tra Europa e Stati Uniti | al via il Festival della cultura della libertà

È iniziata la decima edizione del Festival della cultura della libertà “Corrado Sforza Fogliani” a Piacenza. Venerdì 13 marzo, nel tardo pomeriggio, si è svolta l’apertura a Palazzo Galli della Banca di Piacenza. Il ciclo di incontri e convegni prevede la partecipazione di sociologi, avvocati e giornalisti, che prenderanno parte alle discussioni durante l’evento.

Sale il sipario sulla decima edizione del ciclo di incontri e convegni con protagonisti sociologi, avvocati, giornalisti, economisti e filosofi. Lottieri: «L'Occidente una realtà che ha tante minacce e potenzialità» Al via la decima edizione del Festival della cultura della libertà “Corrado Sforza Fogliani”. Nel tardo pomeriggio di venerdì 13 marzo, a Palazzo Galli della Banca di Piacenza, si è aperto il sipario sul ciclo di incontri e convegni che vedranno protagonisti sociologi, avvocati, giornalisti, economisti, filosofi. Tema dell’edizione: “Europa e America, i due volti della crisi occidentale”. È il filosofo del diritto Carlo Lottieri, che ricopre il ruolo di direttore scientifico del festival, a illustrare gli argomenti presi in esame per il dibattito. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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