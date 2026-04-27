OpenAI rompe il monopolio | GPT arriva anche su Amazon e Google

OpenAI ha deciso di mettere fine all'esclusiva con Microsoft, consentendo a Amazon e Google di accedere alle licenze di GPT. Questa mossa permette a queste aziende di integrare la tecnologia nei propri servizi e prodotti, ampliando così il numero di piattaforme che utilizzano il modello di intelligenza artificiale. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda direttamente le attività di sviluppo e distribuzione delle aziende coinvolte.

? Cosa sapere OpenAI interrompe l'esclusiva con Microsoft per concedere licenze GPT ad Amazon e Google.. La fine del monopolio tecnologico apre nuovi scenari di competizione tra i provider cloud.. L’accordo tra OpenAI e Microsoft subisce una trasformazione radicale con la fine dell’esclusiva tecnologica, aprendo la strada a licenze per giganti come Amazon e Google secondo quanto comunicato dall’organizzazione di Sam Altman. La nuova fase della collaborazione, presentata da OpenAI come una necessità dettata dal ritmo accelerato del progresso nel settore, modifica profondamente i rapporti consolidati fin dai primi passi di ChatGPT. Sebbene Microsoft mantenga il ruolo di principale partner per l’infrastruttura cloud, non godrà più del monopolio sull’accesso ai modelli GPT.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - OpenAI rompe il monopolio: GPT arriva anche su Amazon e Google Notizie correlate OpenAI rompe il monopolio: addio all’esclusiva con Microsoft? Cosa sapere OpenAI e Microsoft interrompono l'esclusività tecnologica con nuovi accordi operativi entro il 2032. Leggi anche: OpenAI lancia GPT-5.5: arriva la super app che unisce tutto Approfondimenti e contenuti ChatGpt sta diventando il monopolio dei monopoli?Sta accadendo di nuovo? Stiamo assistendo alla nascita dell’ennesimo monopolio dell’epoca digitale? Gli indizi sono molti. Si parla di OpenAI e della sua ChatGpt, quindi di intelligenza artificiale e ... repubblica.it OpenAI rischia il fallimento entro il 2027OpenAI si trova di fronte a una sfida finanziaria che potrebbe ridefinire il futuro dell'intelligenza artificiale commerciale. Nonostante ChatGPT abbia consolidato la posizione dell'azienda come ... tomshw.it