OpenAI e AWS sfidano l’esclusiva Microsoft | rischio legale

OpenAI e Amazon Web Services hanno stretto un accordo strategico che coinvolge l’utilizzo dei loro servizi di cloud computing. Questo accordo mette in discussione il contratto di esclusiva tra OpenAI e Microsoft Azure, portando potenzialmente a una modifica delle collaborazioni esistenti nel settore dell’intelligenza artificiale. La questione potrebbe avere implicazioni legali e commerciali per le aziende coinvolte.

Un accordo strategico tra OpenAI e Amazon Web Services (AWS) sta mettendo alla prova il contratto di esclusiva che lega l’azienda di intelligenza artificiale a Microsoft Azure. Mentre i giganti del cloud si preparano per una nuova collaborazione tecnica, la risposta di Redmond è un monito legale piuttosto che una semplice conferma. La tensione nasce dal fatto che Microsoft detiene diritti esclusivi sulla vendita diretta dei modelli OpenAI ai clienti cloud tramite la sua piattaforma Azure. Tuttavia, la partnership con AWS punta a creare un ambiente runtime stato-attivo che esegue questi stessi modelli interamente sull’infrastruttura di Amazon, bypassando tecnicamente le restrizioni contrattuali attuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - OpenAI e AWS sfidano l’esclusiva Microsoft: rischio legale Articoli correlati OpenAI e AWS: la nuova alleanza per il governo USAOpenAI sta espandendo la propria influenza nel settore governativo statunitense attraverso una nuova intesa strategica con Amazon Web Services. Microsoft, Brasile indaga su Edge: concorrenza a rischio per pre-installazione esclusiva su Windows.L'autorità garante della concorrenza brasiliana, il CADE, ha aperto un'indagine formale su Microsoft per presunte pratiche anticoncorrenziali legate... Contenuti utili per approfondire OpenAI e AWS sfidano l'esclusiva... Perché Microsoft sta sbroccando contro OpenAIIl malessere nella partnership tra Microsoft e OpenAI è ormai palpabile da tempo. Nella corsa all'intelligenza artificiale, ... startmag.it Microsoft contro Amazon e OpenAI: rischio causa per accordo miliardario su AIAl centro della disputa c?è Frontier ... msn.com