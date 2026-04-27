OpenAI il silenzio di Altman | l’allerta ignorata prima della sparatoria

Sam Altman ha ammesso che OpenAI non ha segnalato alle autorità la sparatoria avvenuta a Tumbler Ridge, coinvolgendo Jesse Van Rootselaar. L'incidente si è verificato prima che fosse avviata qualsiasi indagine ufficiale, e l'azienda non ha preso provvedimenti immediati né comunicato l’accaduto alle forze dell’ordine. La situazione ha sollevato interrogativi sulla gestione delle informazioni e sulle responsabilità legali dell’azienda.

? Cosa sapere Sam Altman ammette che OpenAI non segnalò alla polizia di Tumbler Ridge Jesse Van Rootselaar.. Il mancato allarme digitale su ChatGPT impedì interventi preventivi prima della sparatoria di giugno.. Sam Altman ha inviato una lettera aperta ai residenti di Tumbler Ridge per assumersi la responsabilità di non aver comunicato alle autorità locali le attività sospette registrate sui sistemi di OpenAI riguardo a Jesse Van Rootselaar. A due mesi dal violento episodio che ha colpito la comunità della Columbia Britannica, il vertice dell’azienda tecnologica ha scelto di esporsi pubblicamente. Il nodo centrale della vicenda risiede nei...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - OpenAI, il silenzio di Altman: l’allerta ignorata prima della sparatoria Notizie correlate Sparatoria in Canada, Chatgpt segnalò mesi prima il profilo della stragista. Ma i dirigenti di OpenAI non avvisarono le autoritàIl profilo Chatgpt di Jesse Van Rootselaar aveva lanciato un alert mesi prima che la donna imbracciasse le armi per compiere la sparatoria di massa... Musk contro Altman all'assalto di OpenAiMentre l'economia globale guarda con speranza alla tregue tra Usa e Iran, un'altra guerra, tutta tecnologica e legale, sta per raggiungere il suo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: ChatGPT down: non funziona, come ripristinare l'AI; Il lungo inverno canadese: tra gelo estremo e meraviglia senza fine; ChatGPT inattivo: il servizio presenta errori di accesso e genera reclami globali; OpenAI | il silenzio su un account sospetto causa una strage in Canada. Tragedia Tumbler Ridge: il retroscena sulle chat bloccate da ChatGPTSono passati due mesi dai tragici eventi che hanno sconvolto la cittadina di Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica, e a distanza di tempo Sam Altman ha deciso di esporsi in prima persona con delle ... hdblog.it Musk-Altman, al via la selezione della giuria nel processo su OpenAIAl via la selezione della giuria nel processo di Elon Musk contro Sam Altman. Il patron di Tesla e SpaceX ha intentato una causa contro il cofondatore di OpenAI, accusandolo di aver tradito la vocazio ... tg24.sky.it OpenAI starebbe lavorando al suo smartphone con Qualcomm e MediaTek x.com OpenAI alza il sipario su ChatGPT Images 2.0. Tradotto: il motore che disegna immagini con l’AI fa un salto di qualità. Non un restyling. Un cambio di marcia. Qui abbiamo selezionato cinque prompt e potete vedere le differenze tra Nano Banano di Google e C - facebook.com facebook