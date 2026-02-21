Sparatoria in Canada Chatgpt segnalò mesi prima il profilo della stragista Ma i dirigenti di OpenAI non avvisarono le autorità

Il profilo Chatgpt di Jesse Van Rootselaar aveva lanciato un alert mesi prima che la donna imbracciasse le armi per compiere la sparatoria di massa nella Columbia Britannica, in Canada, uccidendo otto persone. Ma i vertici di OpenAI decisero di non segnalarla alle autorità. A riportare la notizia è il Wall Street Journal che ricostruisce la vicenda: mentre utilizzava il popolare chatbot lo scorso giugno, Van Rootselaar aveva descritto scenari di violenza armata nel corso di diversi giorni. I suoi post, segnalati da un sistema di revisione automatizzato, avevano così allarmato i dipendenti di OpenAI, con alcuni membri dello staff che avevano esortato i dirigenti ad avvisare le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sparatoria di massa in Canada, “indizi” lasciati su ChatGPT: perché OpenAI non ha avvisato la poliziaIl 10 febbraio 2026, Jesse Van Rootselaar ha aperto il fuoco in un locale, causando la morte di otto persone prima di togliersi la vita.

ChatGPT, 8 mesi prima: l’IA previde la strage in Canada, il silenzioOtto mesi fa, ChatGPT ha segnalato una possibile tragedia in Canada, probabilmente a causa di un errore di interpretazione o di dati incompleti.

