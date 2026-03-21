Al termine del secondo giro del Valspar Championship, Sungjae Im si trova ancora in testa alla classifica, mentre gli altri concorrenti si avvicinano. La competizione si svolge all’Innisbrook Resort and Golf Club, sul campo Copperhead, dove i giocatori affrontano le ultime fasi del torneo. La sfida è aperta e la tensione cresce tra i partecipanti che cercano di migliorare il loro punteggio.

In archivio il secondo giro del Valspar Championship a Palm Harbor. Il PGA Tour sta facendo tappa all’Innisbrook Resort and Golf Club, e più precisamente sul Copperhead Course. Ed è qui che il sudcoreano Sungjae Im sta provando a mettere insieme una performance di livello, anche se il suo secondo giro, pur mantenendolo leader in -9, non è come il primo. Dopo il 64 delle 18 buche iniziali, infatti, arriva un 69 che corrisponde a -2 e che fa riavvicinare tutti gli inseguitori. Tra questi, quello con più vigore è David Lipsky, che con il suo -6 recupera 15 posti e sale al secondo posto da solo con lo score totale di -8, che gli permette di precedere l’accoppiata formata da Doug Ghim e dal sorprendente Chandler Blanchet: per loro due terza posizione a -7, con l’uno oggi a -4 e l’altro a -5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: Sungjae Im resta in testa al Valspar Championship, ma si avvicinano tutti gli inseguitori

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