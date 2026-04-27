Open 2028 | addio al campo di Trump vince la logistica del golf

Nel 2028, l’Open Championship si terrà al Royal Lytham & St Annes, che ha ottenuto l’incarico di organizzare l’evento. La decisione di escludere il club di Trump è stata annunciata ufficialmente, segnando un cambio rispetto alle edizioni precedenti. La scelta è stata comunicata dagli organizzatori, che hanno deciso di affidare il torneo a questa storica sede del golf britannico.

? Cosa sapere Il Royal Lytham & St Annes ospiterà l'Open Championship nel 2028 escludendo il club di Trump.. Problemi logistici e pressioni di Keith Starmer impediscono il ritorno del torneo in Ayrshire.. Il Royal Lytham & St Annes Golf ospiterà la 156ma edizione dell’Open Championship nel 2028, escludendo definitivamente il Turnberry Golf Club di proprietà di Trump dopo le pressioni del premier britannico Keith Starmer. La decisione che riguarda il prestigioso torneo di golf più antico al mondo, nato nel 1860 presso il Prestwick Golf Club in Scozia, segna un punto fermo nelle rotazioni dei campi costieri del Regno Unito. Mentre quest’anno l’attenzione è rivolta al Royal Birkdale e per il 2027 la sfida si sposterà nella storica casa del golf a St Andrews, il circolo nell’Ayrshire non rientra nel programma futuro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Open 2028: addio al campo di Trump, vince la logistica del golf Notizie correlate Leggi anche: Golf: J.J. Spaun rimonta e vince il Valero Texas Open per la seconda volta Golf, Bradbury vince il suo 2º Joburg Open.Con la vittoria di Dan Bradbury al Joburg Open si è chiuso ufficialmente l’International Swing del Dp World Tour. Una raccolta di contenuti Si parla di: Carta d'identità cartacea addio: dal 3 agosto 2026 non sarà più valida, nemmeno se non è scaduta; Iperammortamento 2026: Aliquote 50-180%, D.L. 38/2026, Procedura GSE.