Golf | JJ Spaun rimonta e vince il Valero Texas Open per la seconda volta

J.J. Spaun ha vinto il Valero Texas Open per la seconda volta, dopo aver rimontato nella fase finale del torneo. Prima di aprile dello scorso anno, non aveva mai ottenuto vittorie sul PGA Tour, ma ora si trova con due successi consecutivi nel evento. Nel frattempo, mantiene anche il titolo dello US Open, una vittoria ottenuta in passato. La sua corsa ha attirato l’attenzione degli appassionati di golf.

Suona davvero in modo particolare la parabola di J.J. Spaun nell’ultimo anno. Prima dello scorso aprile non aveva vinto tornei sul PGA Tour, ora si ritrova con in mano due Valero Texas Open consecutivi e, nel frattempo, è ancora detentore del titolo allo US Open. E per il trentacinquenne di Los Angeles le soddisfazioni non si chiudono con il -5 della quarta giornata, corrispondente al -17 totale, trovato a San Antonio: c’è infatti il balzo al numero 5 del ranking mondiale, mai occupato prima d’ora. Notevolissima la lotta finale, con Michael Kim, lo scozzese Robert MacIntyre e l’inglese Matt Wallace che sono tutti costretti a cedere e a finire a -16 in una co-seconda posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: J.J. Spaun rimonta e vince il Valero Texas Open per la seconda volta

Golf, MacIntyre in vetta dopo il secondo round del Valero Texas OpenI golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento che contraddistingue il fine settimana.

Golf, gioco sospeso per pioggia al Valerò Texas Open. MacIntyre guida la classifica provvisoriaSarà una giornata lunga e faticosa quella che spetterà ai partecipanti la domenica di Pasqua.

Temi più discussi: J.J. Spaun torna alla vittoria al Valero Texas Open; Golf: J.J. Spaun rimonta e vince il Valero Texas Open per la seconda volta; Golf, il Valero Texas Open anticipa il The Masters. Morikawa torna in gara; Orari e Tornei della settimana dal 30 marzo al 5 aprile.

J.J. Spaun ends dry spell with Texas Open victoryJ.J. Spaun shot a 5-under-par 67 that included a late eagle in the final round of the Valero Texas Open to win the tournament for the second time on a long final day of play Sunday in San Antonio. aol.com

J.J. Spaun rallies to win Texas Open for first title since US OpenJ.J. Spaun delivered two crucial shots to secure a win at the Valero Texas Open. He finished with a 5-under 67, marking his first title since last summer's U.S. Open. apnews.com

Questa settimana il Valero Texas Open è l’ultimo appuntamento PGA Tour prima del Masters: l’occasione perfetta per rifinire la forma o conquistare l’ultimo biglietto disponibile per Augusta. Brian Harman difende il titolo, mentre Tommy Fleetwood è il favorito n facebook

Questa settimana il Valero Texas Open è l’ultimo appuntamento PGA Tour prima del Masters: l’occasione perfetta per rifinire la forma o conquistare l’ultimo biglietto disponibile per Augusta. Brian Harman difende il titolo, mentre Tommy Fleetwood è il favorito n x.com