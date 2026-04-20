Vyni 2026 punta in alto | record di presenze per la manifestazione dedicata al vino e al vinile

Vyni 2026 ha registrato un'affluenza record durante le due giornate di eventi che si sono svolti in quattro piazze e nel centro storico della città. La manifestazione, dedicata al vino e al vinile, ha attirato un grande numero di visitatori, creando un'atmosfera vivace e partecipata. Le strade del centro storico sono state animate da appassionati e curiosi, che hanno potuto degustare e ascoltare le novità proposte dagli organizzatori.

Reggio Emilia, 20 aprile 2026 – Due giorni, quattro piazze e un centro storico gremito, che fa ben sperare per gli eventi a venire. Vyni chiude la sua terza edizione con numeri da grande festival e la sensazione, diffusa in tutta la città, di aver trasformato Reggio in uno spazio aperto a musica e calici per un intero fine settimana. Nel weekend appena trascorso la manifestazione dedicata al vino e al vinile ha portato in città oltre 40mila persone, secondo le stime degli organizzatori. Un’affluenza in crescita, alimentata anche da un pubblico sempre più proveniente da fuori provincia, che ha riempito le vie dell'esagono tra degustazioni e dj set.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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