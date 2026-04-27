Il 7 maggio in India, OnePlus ha annunciato il lancio del Nord CE 6 Lite, uno smartphone con batteria da 7.000 mAh. Il dispositivo monta il processore Dimensity 7400 Apex e uno schermo con frequenza di aggiornamento a 144Hz. La presentazione si rivolge principalmente al settore del gaming, offrendo caratteristiche tecniche orientate a questo segmento di utenti.

? Cosa sapere OnePlus presenta il Nord CE 6 Lite con batteria da 7.000 mAh il 7 maggio in India.. Il processore Dimensity 7400 Apex e il display a 144Hz puntano al mercato del gaming.. Il 7 maggio prossimo, in India, OnePlus presenterà ufficialmente il nuovo Nord CE 6 Lite insieme al modello Nord CE 6, scommettendo su una batteria da 7.000 mAh e un refresh rate del display a 144Hz per ridefinire i parametri della fascia media. Dopo una pausa di due anni per la linea “Lite”, il produttore cinese ha confermato le specifiche tecniche di un dispositivo che punta a colmare il divario tra il mercato economico e quello premium. Il cuore tecnologico del telefono sarà il processore MediaTek Dimensity 7400 Apex, costruito con tecnologia a 4 nanometri, capace di superare la soglia di un milione di punti nelle prestazioni AnTuTu.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OnePlus sfida il gaming: batteria eterna e display a 144Hz nel nuovo Lite

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