Motorola ha annunciato il nuovo Edge 70 Pro, uno smartphone di fascia medio-alta, durante un evento in India. Il dispositivo si distingue per il display da 144Hz, offrendo una frequenza di aggiornamento elevata. La presentazione si concentra sull’ampliamento della gamma di prodotti nel segmento di mercato di medio livello, mantenendo l’attenzione sulle caratteristiche tecniche avanzate.

Motorola amplia la propria presenza nel segmento degli smartphone di fascia medio-alta con il lancio del nuovo Edge 70 Pro, presentato ufficialmente in India. Il dispositivo punta su un equilibrio tra prestazioni elevate, autonomia estesa e un comparto multimediale avanzato, cercando di ritagliarsi uno spazio competitivo in un mercato sempre più affollato. Il modello si inserisce nella strategia del brand di proporre dispositivi completi, capaci di offrire esperienze fluide sia nell’uso quotidiano che nelle attività più impegnative. Uno degli elementi centrali del nuovo smartphone è il display pOLED da 6,8 pollici con risoluzione 1.5K. Il pannello si distingue per la frequenza di aggiornamento a 144Hz, pensata per garantire una maggiore fluidità nella navigazione, nei giochi e nella riproduzione dei contenuti multimediali.🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Motorola alza il livello con Edge 70 Pro e display 144Hz

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