OnePlus sta per lanciare il nuovo modello di punta, dotato di un display OLED LTPO da 6,78 pollici. La novità principale riguarda un refresh rate di 240 Hz, pensato specificamente per il gaming. La presentazione del dispositivo è prevista per l'autunno, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sul prezzo o le specifiche tecniche complete.

? Cosa sapere OnePlus prepara il nuovo flagship con display OLED LTPO da 6,78 pollici per l'autunno.. Il pannello raggiunge i 240 Hz per superare gli standard attuali del gaming.. Il prossimo autunno, il mercato degli smartphone vedrà l’ingresso di un nuovo flagship OnePlus 16 che punta a ridefinire i canoni della fluidità visiva grazie a un display capace di raggiungere i 240 Hz durante alcuni test interni. Le ultime indiscrezioni emerse su Weibo attraverso Digital Chat Station delineano un dispositivo progettato per dominare la scena delle prestazioni e della reattività, con un occhio di riguardo verso il settore del gaming. Nonostante la...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OnePlus 16: arriva il display rivoluzionario da 240 Hz per il gaming

Notizie correlate

OnePlus 16: fotocamera da 200 MP e display 200 Hz per il nuovo flagshipOnePlus torna a puntare in alto con il prossimo OnePlus 16, uno smartphone che sembra pronto a colmare il divario con i migliori top di gamma sul...

vivo X300 Ultra e X300s: sensori Sony, display 144 Hz e batterie da 7000 mAh in arrivoDopo settimane di rumor, Han Boxiao, product manager di vivo, ha confermato le specifiche di vivo X300 Ultra e X300s attraverso Weibo.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: OnePlus Watch 4 ufficiale: Wear OS 6, titanio e autonomia fino a 16 giorni; OnePlus Ace 6 Ultimate Edition: arriva il display 165 Hz; OnePlus Watch 4 ha già Wear OS 6, ma chi ha Watch 3 aspetta ancora l'aggiornamento; OnePlus Nord CE 6 avvistato su Geekbench con Snapdragon 7s Gen 4.

Ancora indizi su OnePlus 16: ecco come migliorerà il displayPrima di arrivare allo scontro tra i top di gamma di nuova generazione dovranno passare ancora parecchi mesi, eppure le anticipazioni non mancano. Stavolta si torna a parlare di OnePlus 16, un flagshi ... gizchina.it

OnePlus 16 leak: display 240Hz e Snapdragon 8 Elite Gen 6 ProLeak sul OnePlus 16: display da 6,78 pollici, refresh fino a 240Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro e prezzo da circa 635 euro. evosmart.it

OnePlus Ace 6 Ultra in arrivo: prime immagini e specifiche tecniche x.com

OnePlus verso l'addio all'Europa Licenziamenti nel team europeo e stop alle vendite fisiche in India segnano il declino globale del brand di Oppo. - facebook.com facebook