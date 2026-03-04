Intesa One Health Foundation-FederCusi per prevenzione e sport nelle università

Oggi a Roma è stato firmato un protocollo di due anni tra la One Health Foundation e la FederCusi, la Federazione Italiana dello sport universitario. L’accordo riguarda progetti di prevenzione e attività sportive nelle università italiane, coinvolgendo entrambe le organizzazioni in iniziative congiunte. La firma segna l’avvio di una collaborazione tra i due enti nel settore dell’educazione alla salute e dello sport accademico.

Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) Firmato oggi un protocollo d'intensa biennale fra One Health Foundation e FederCusi (Federazione Italiana dello sport universitario). Prende il via una collaborazione tra gli esperti e i centri universitari sportivi (Cus) per una serie di progetti che saranno condotti sempre seguendo il paradigma One health. In particolare verrà attivata una rete nazionale di 'Ambasciatori della One health' per promuovere iniziative e attività divulgative per favorire la prevenzione. L'altro obiettivo è incentivare gli stili di vita sani e in particolare l'attività sportiva. Infine si intende sostenere, sempre in ambito universitario, esami di screening e consulenze mediche.