Del Giudice FederCusi | Con One Health Foundation Cus cassa di risonanza per prevenzione

4 mar 2026

Il rappresentante di FederCusi ha annunciato che il protocollo d'intesa con One Health Foundation permette alla cassa di risonanza di sostenere attività di prevenzione. L'accordo è stato firmato a Roma e mira a rafforzare le iniziative nel settore della salute. La collaborazione coinvolge i componenti dell'organizzazione e si focalizza su programmi di prevenzione e sensibilizzazione. La notizia è stata comunicata ufficialmente oggi.

Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - "Il protocollo d'intesa con One Health Foundation che abbiamo firmato oggi è un passaggio fondamentale perché rafforza la missione di FederCusi, la Federazione italiana dello sport universitario, orientata al benessere psicofisico degli atleti e degli studenti universitari, e più in generale alla promozione di sani stili di vita". Così Paola Del Giudice, commissario straordinario del Cus Napoli, intervenuta in delega del presidente di FederCusi alla firma dell'accordo, oggi a Roma. Secondo Del Giudice, l'intesa consentirà di "creare opportunità a livello locale e nazionale attraverso i singoli Cus, sviluppando progettualità territoriali dedicate alla promozione della salute con il supporto di un team di esperti". 🔗 Leggi su Iltempo.it

