Del Giudice FederCusi | Con One Health Foundation Cus cassa di risonanza per prevenzione

Il rappresentante di FederCusi ha annunciato che il protocollo d'intesa con One Health Foundation permette alla cassa di risonanza di sostenere attività di prevenzione. L'accordo è stato firmato a Roma e mira a rafforzare le iniziative nel settore della salute. La collaborazione coinvolge i componenti dell'organizzazione e si focalizza su programmi di prevenzione e sensibilizzazione. La notizia è stata comunicata ufficialmente oggi.

Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - "Il protocollo d'intesa con One Health Foundation che abbiamo firmato oggi è un passaggio fondamentale perché rafforza la missione di FederCusi, la Federazione italiana dello sport universitario, orientata al benessere psicofisico degli atleti e degli studenti universitari, e più in generale alla promozione di sani stili di vita". Così Paola Del Giudice, commissario straordinario del Cus Napoli, intervenuta in delega del presidente di FederCusi alla firma dell'accordo, oggi a Roma. Secondo Del Giudice, l'intesa consentirà di "creare opportunità a livello locale e nazionale attraverso i singoli Cus, sviluppando progettualità territoriali dedicate alla promozione della salute con il supporto di un team di esperti". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Del Giudice (FederCusi): "Con One Health Foundation Cus cassa di risonanza per prevenzione" Leggi anche: Intesa One Health Foundation-FederCusi per prevenzione e sport nelle università Leggi anche: Berardi (One Health Fondation): "Con FederCusi atenei al centro della prevenzione"