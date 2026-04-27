In un nuovo episodio del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, si sono verificati due sviluppi che attirano l’attenzione. Un tablet appartenente alla vittima si è acceso alcune ore dopo il decesso, mentre una testimone ha rilasciato una dichiarazione che ha sollevato nuovi dubbi. Questi elementi vengono ora presi in considerazione nel corso delle discussioni in aula.

Omicidio Paganelli, nuovo round in aula. L’ omicidio Pierina Paganelli torna al centro dell’attenzione per un doppio elemento che potrebbe cambiare il processo: il tablet della vittima acceso ore dopo la morte e una testimonianza che apre nuovi interrogativi. Da un lato un dato tecnico che indica una presenza sulla scena del crimine, dall’altro parole pesantissime pronunciate in aula da una persona molto vicina a Manuela Bianchi. Il tablet acceso dopo la morte: presenza sulla scena del crimine. Nel processo sull’omicidio Pierina Paganelli emerge un dettaglio chiave: il tablet della vittima si è acceso all’1:23 della notte, circa tre ore dopo il delitto.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Omicidio Pierina Paganelli: il tablet si accende dopo la morte e la frase choc dell’amica di Manuela Bianchi

Rimini delitto Pierina Paganelli i legali di Louis Dassilva dopo la conferma del carcere

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