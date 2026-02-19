Omicidio Mollicone Tersigni in aula | Tuzi mi disse di aver visto Serena entrare in caserma
Durante un'udienza, Tersigni ha affermato che Tuzi gli riferì di aver visto Serena Mollicone entrare in caserma. La dichiarazione risale al 10 aprile, un giorno prima che Tuzi si suicidasse. Tersigni ha spiegato di aver ricevuto questa informazione di recente e di averla annotata subito. La testimonianza aggiunge un dettaglio importante alle indagini sul caso Mollicone. La presunta vista di Serena in caserma resta al centro di molte discussioni tra gli investigatori. La vicenda continua a suscitare attenzione pubblica.
L'ex comandante della caserma dei carabinieri di Fontana Liri ha potuto finalmente riferire in aula l'importante confidenza fatta dal brigadiere il giorno prima di togliersi la vita “Il 10 aprile, il giorno prima di togliersi la vita, mi confidò che quella ragazza entrata in caserma era Serena Mollicone”. È con queste parole che Gabriele Tersigni ha riportato in aula la presunta rivelazione del brigadiere Santino Tuzi, riaprendo uno dei capitoli più delicati del processo sull’omicidio della giovane di Arce. La dichiarazione è stata resa davanti alla Corte d’Assise d’Appello, dove Tersigni è stato ascoltato come testimone nel processo bis ai Mottola - l’ex comandante Franco, suo figlio Marco e la moglie Annamaria, tutti di Teano.🔗 Leggi su Casertanews.it
