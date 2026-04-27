La perizia psichiatrica sulla madre di Giovanni Trame è stata depositata, portando a nuove considerazioni sulla dinamica dell’omicidio. L’esito degli accertamenti ha analizzato lo stato mentale dell’indagata, senza tralasciare dettagli sulle sue condizioni al momento dei fatti. La documentazione giuridica si inserisce in un momento chiave delle indagini, che proseguono per chiarire la responsabilità e i ruoli delle persone coinvolte.

Cosa è emerso dalla perizia di Olena Stasiuk. L’ omicidio di Giovanni Trame arriva a un punto cruciale con il deposito della perizia psichiatrica sulla madre, Olena Stasiuk. Il quadro che emerge è complesso: capacità di intendere parzialmente compromessa, ma volontà integra al momento del delitto. Un passaggio che potrebbe portare al rinvio a giudizio e che riaccende un interrogativo ancora più pesante: si poteva evitare? La perizia: capacità ridotta ma volontà presente. La relazione firmata dallo psichiatra Luigi Di Gennaro e presentata al Gip del Tribunale di Trieste chiarisce un punto centrale. Al momento dei fatti, la capacità di intendere della donna era parzialmente compromessa, ma quella di volere risultava integra.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Omicidio Giovanni Trame: cosa dice la perizia sulla madre e il nodo della responsabilità

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