Omicidio Giovanni Mastropasqua | il nodo della premeditazione in un video e oltre 60 testi da ascoltare

Durante il processo relativo all’omicidio di Giovanni Mastropasqua, sono stati presentati oltre 60 testi da ascoltare e un video di circa dieci minuti considerato la prova principale dalla difesa. Il video mostra il momento che precede l’azione delittuosa e viene analizzato come elemento chiave per chiarire la possibile presenza di premeditazione. Le testimonianze raccolte contribuiscono a fare luce sugli eventi e sui dettagli prima del delitto.

Oltre 60 testi da ascoltare e il ‘nodo’ della premeditazione da sciogliere attraverso le numerose testimonianze e un video - prova ‘regina’ della difesa, della durata di circa 10 minuti - che precede l’azione delittuosa. Questi gli elementi di partenza del processo a carico di Donato Romano. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Omicidio Giulia Tramontano, oggi Alessandro Impagnatiello in Cassazione: il nodo della premeditazioneMilano, 8 aprile 2026 – È stato fissato per oggi, mercoledì 8 aprile, il processo in Cassazione per Alessandro Impagnatiello, condannato... Omicidio Giovanni Mastropasqua: chiesto il rinvio a giudizio per il reo-confesso Donato RomanoL'uomo, reo confesso, è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, nonché dei reati connessi al possesso, porto e utilizzo di... Temi più discussi: Omicidio Mastropasqua a Foggia, la difesa di Romano punta su un video: Il delitto non è stato premeditato; Foggia, omicidio di Gigi il fruttivendolo: ergastolo o pena ridotta? Il nodo è la premeditazione; Omicidio Mastropasqua a Foggia, la difesa di Romano: Il delitto non è stato premeditato. Omicidio Mastropasqua a Foggia, la difesa di Romano punta su un video: «Il delitto non è stato premeditato»Da una parte, quella dell’accusa, c’è il rischio ergastolo perché quella è la pena edittale prevista per l’omicidio premeditato. Dall’altra la difesa punta a far cadere l’aggravante e ottenere una con ... lagazzettadelmezzogiorno.it OMICIDIO MASTROPASQUA Omicidio Mastropasqua a Foggia, la difesa di Romano: «Il delitto non è stato premeditato»Secondo l’accusa, Romano si sarebbe presentato armato all’appuntamento con Mastropasqua, fruttivendolo cinquantenne ... statoquotidiano.it La Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, ha chiesto il rinvio a giudizio, nel caso della morte del 19enne Ramy Elgaml il 24 novembre 2024, per il carabiniere, che era alla guida della macchina inseguitrice, per omicidio stradale con "eccesso colposo n - facebook.com facebook