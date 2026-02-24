In quali casi la nuova perizia su Chiara Poggi potrebbe scagionare Stasi | il nodo della durata dell’omicidio

La nuova perizia sulla morte di Chiara Poggi, condotta dalla dottoressa Cristina Cattaneo, nasce dall’esigenza di chiarire la durata dell’omicidio. La relazione, depositata ieri in Procura a Pavia, analizza dettagliatamente le prove sul momento esatto del decesso. Questa analisi potrebbe aprire la strada a una possibile revisione delle ipotesi di accusa contro Stasi. La verifica delle tempistiche diventa fondamentale per capire se ci siano margini di riapertura del caso.

La relazione della dottoressa Cristina Cattaneo depositata ieri 23 febbraio in Procura a Pavia, dopo mesi di lavoro sulla dinamica dell'omicidio di Chiara Poggi, potrebbe anche aver confermato o smentito l'ora del decesso. I risultati sono attesi anche in vista di una revisione del processo ad Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

«Chiara Poggi aggredita in cucina», la nuova perizia su Garlasco: «Alberto Stasi era lì, il suo Dna sull’Estathé»Una recente perizia sulla vicenda di Chiara Poggi ha confermato che l’aggressione avvenne in cucina, contrariamente a quanto ipotizzato precedentemente.

Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: perizia, “lei trovò file porno di Stasi”. Dalla Cassazione stop a prove su pc e telefoni di VendittiLa Cassazione ha stabilito di non considerare più le prove sui pc e telefoni di Venditti nel caso Chiara Poggi, mentre la famiglia ha presentato una nuova perizia che sostiene Chiara avrebbe visionato una cartella denominata 'Militare' contenente file pornografici di Alberto Stasi.

Garlasco, la nuova perizia: “Le tracce sulle unghie di Chiara Poggi compatibili con Dna di Sempio”

I suoi quadri associati al delitto di Chiara Poggi. Lui presenta denuncia, ma il web continua a scatenarsi - facebook.com facebook

#Garlasco: la cella di Garlasco agganciata da Sempio il giorno dell'omicidio di Chiara Poggi #Mattino5 x.com